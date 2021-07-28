"Одна нация, два государства": Турция и Азербайджан создают совместную армию [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании совместной тюркской армии. Об этом на пресс-конференции заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп, сообщает "Sputnik Азербайджан".
Наш главный девиз - одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей.
По словам главы турецкого парламента, в рамках договоренностей, в том числе, проводятся военные учения двух стран.
Также он заявил, что приграничные конфликты между Азербайджаном и Арменией являются угрозой для безопасности региона и могут привести к войне. Утром 28 июля стороны обвинили друг друга в обстрелах. По заявлению Армении, в результате перестрелки на границе погибли трое армянских военнослужащих.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.
Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.
Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.
Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.
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