В Лос-Анджелесі в операторки залишилися чоловік та 9-річний син.

Смерть не за сценарієм. Новина, яка приголомшила і Голлівуд, і всю Україну.

Під час зйомок фільму "Іржа" актор Алек Болдуїн випадково розстріляв двох людей. Поранив режисера, та убив операторку, українку Галину Хатчинс. Куля влучила їй в груди, жінку намагалися врятувати, але марно.

У реквізитній зброї замість холостих були бойові патрони. Хто припустився такої помилки? Американські таблоїди звинувачують у недбалості жінку-зброяра. Начебто вона була необережною з пістолетами і ніколи не перевіряла реквізит ретельно.

Алек Болдуїн заявив, що невимовно шокований тим, що сталося. Актор співпрацює зі слідством і підтримує сім'ю Галини. В Лос-Анджелесі в неї залишилися чоловік та 9-річний син. Невдовзі до Америки мають прибути батьки Галини. Слідство у цій справі триває, але жодних звинувачень поки нікому не висунули. А зйомки "Іржі" зупинили на невизначений термін.