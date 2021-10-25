Держдеп США зарахував росіян до "бездомних національностей" [ Редактировать ]
Держдеп США зарахував росіян до "бездомних національностей" і рекомендував отримувати американські імміграційні візи у Варшаві.
До цієї категорії належать представники країн, де у США немає консульських представництв або де політична ситуація "невизначена і мінлива". Крім Росії у цьому списку також Куба, Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен. У Росії такий крок назвали знущанням.
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