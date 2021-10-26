На территории Украины нарушителей скоростного режима в населенных пунктах могут лишится прав на управление транспортным средством. Такой законопроект предложил Виктор Вениславский из "Слуги народа". Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Сам законопроект под № 6214 "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)" был зарегистрирован в парламенте 22 октября 2021 года.

Отмечается, что наказания за превышение скоростного режима в населенных пунктах представляют собой:

Превышение скорости в населенном пункте более чем на 30 км/ч. Наказание - штраф 1700 грн;

Превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч. Наказание - лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев;

Превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч. Наказание - лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

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Кроме того, в Киеве ограничили скорость для электросамокатов с целью повышения безопасности при передвижении по улицам города. КГГА пристально следит за выполнением всех пунктов Меморандума, операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками.

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