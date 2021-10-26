"Уже не больно": Анна Седокова взволновала поклонников [ Редактировать ]
Известная артистка Анна Седокова поразила поклонников новой публикацией в Instagram. Так, звезда опубликовала новое фото с интригующей подписью.
Для своего поста Анна выбрала стих о тяжелом разговоре с бывшим возлюбленным. Фанаты провели параллели и сделали вывод, что стихотворение отражает настроение певицы.
"Перегорело. Уже не больно. Сижу напротив, смеюсь, шучу... - Как жизнь? - Нормально - И я довольна - Давай за встречу? - Давай чуть-чуть...", - цитирует автора Аня в соцсети.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супруге. Читайте также, певица Лолита шокировала жутким поступком в сети.
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