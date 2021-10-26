Известная артистка Анна Седокова поразила поклонников новой публикацией в Instagram. Так, звезда опубликовала новое фото с интригующей подписью.

Для своего поста Анна выбрала стих о тяжелом разговоре с бывшим возлюбленным. Фанаты провели параллели и сделали вывод, что стихотворение отражает настроение певицы.

"Перегорело. Уже не больно. Сижу напротив, смеюсь, шучу​... - Как жизнь? - Нормально - И я довольна - Давай за встречу? - Давай чуть-чуть...", - цитирует автора Аня в соцсети.

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