На следующей пленарной неделе, которая пройдет с 2 по 5 ноября, Верховная Рада Украины рассмотрит как минимум четыре кадровых вопроса, в частности, относительно увольнения министров. Об этом глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал в эфире одного из телеканалов.

На следующей пленарной неделе будет как минимум четыре кадровых вопроса.

Так, еародные избранники рассмотрят увольнение министра обороны Андрея Тарана и министра защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Другие кадровые ротации Арахамия не прокомментировал. Однако он подчеркнул, что они не затронут министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра соцполитики Марину Лазебную.

Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.

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