"Рада намерена заменить четырех министров" - Арахамия [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
На следующей пленарной неделе, которая пройдет с 2 по 5 ноября, Верховная Рада Украины рассмотрит как минимум четыре кадровых вопроса, в частности, относительно увольнения министров. Об этом глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал в эфире одного из телеканалов.
На следующей пленарной неделе будет как минимум четыре кадровых вопроса.
Так, еародные избранники рассмотрят увольнение министра обороны Андрея Тарана и министра защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Другие кадровые ротации Арахамия не прокомментировал. Однако он подчеркнул, что они не затронут министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра соцполитики Марину Лазебную.
Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 22 октября, в Верховной Раде Украины произошло ЧП.
Во вторник, 19 октября, в Аппарат Верховной рады поступило заявление об отставке министра
Верховная Рада Украины вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов
На следующей неделе будет только первое чтение
В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины закрыла пленарное заседание.