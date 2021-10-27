Апеляційний суд Англії та Вельсу відхилив скаргу російського телеканалу RT [ Редактировать ]
Апеляційний суд Англії та Вельсу відхилив скаргу російського телеканалу RT. Раніше суд нижчої інстанції оштрафував російське пропагандистське ЗМІ на 200 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагадаю, в грудні 2018 року британський медіарегулятор встановив - під час кількох телевізійних програм ефіру RT був порушений принцип неупередженості.
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