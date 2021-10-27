Отец 16-летнего подростка, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП за рулем Infiniti в Харькове, заявляет, что сына не виноват и его "хотят сделать преступником", сообщает Kharkiv Today.

Михаил Харьковский не уверен, что его сын был за рулем авто и называет все происходящее "спланированной акцией".

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"Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем. Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека… Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка", - заявил мужчина.

На вопрос, кому принадлежит элитный автомобиль, Харьковский-старший отказался отвечать. Но он знает, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем - не знает. Отец Николая также не отвечает на вопрос, видел ли он сына после ДТП.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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