Опозиція вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні [ Редактировать ]
Вшанували пам'ять загиблих сьогодні і представники опозиції.
Політики поклали квіти до пам'ятника Вічної Слави на могилі Невідомого солдата, закликавши зберегти пам'ять про подвиг тих, хто визволяв Україну в роки Другої світової війни, в якій Україна зазнала колосальних руйнувань і людських втрат.
Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Традиционно в этот день мы приходим сюда , чтобы почтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом за независимость Украины. Вечная память и слава Героям, освободителям нашей страны.
по теме
Захід відбувся у 77-му річницю вигнання з України нацистських загарбників.
В Києві в парку Вічної Слави квіти до могили Невідомого солдата поклав президент України Володимир Зеленський. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання.
Власть провалила подготовку к очередной волне коронавируса, время летней "передышки" было потрачено впустую и медицинской системе вновь грозит коллапс
Промышленное производство в Украине впервые с марта 2021 показало падение в сентябре - на 0,9% в годовом измерении
Демонтаж копии ордена Отечественной войны на военном мемориале "Марсово поле" во Львове - это очередная поддерживаемая властью попытка уничтожить упоминание о Великой Отечественной войне