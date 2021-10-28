Наразі серед автівок компанії "Тесла" найбільший запас ходу в "Модел Ес" - близько 700 кілометрів.

Автівки "Тесла" отримають дешевші акумулятори з більшим запасом ходу вже наступного року.

Виробник батарей, компанія "Панасонік", представив нові акумулятори стандарту 4680. Їх незабаром використовуватимуть у авто компанії американського мільярдера Ілона Маска - "Тесла". Відомо, що ємність нового батарейного елемента в п'ять разів більше, ніж у попередніх моделей.

Якщо випробування будуть успішними, перші "Тесли" з новими акумуляторами поступлять у продаж уже наприкінці 2022 року. Нагадаю, наразі серед автівок компанії "Тесла" найбільший запас ходу в "Модел Ес" - близько 700 кілометрів.