"Тесли" з новими акумуляторами продаватимуть наступного року [ Редактировать ]
Автівки "Тесла" отримають дешевші акумулятори з більшим запасом ходу вже наступного року.
Виробник батарей, компанія "Панасонік", представив нові акумулятори стандарту 4680. Їх незабаром використовуватимуть у авто компанії американського мільярдера Ілона Маска - "Тесла". Відомо, що ємність нового батарейного елемента в п'ять разів більше, ніж у попередніх моделей.
Якщо випробування будуть успішними, перші "Тесли" з новими акумуляторами поступлять у продаж уже наприкінці 2022 року. Нагадаю, наразі серед автівок компанії "Тесла" найбільший запас ходу в "Модел Ес" - близько 700 кілометрів.
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