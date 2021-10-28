В Києві обговорили новий закон про місцеве самоврядування [ Редактировать ]
Автономія мера та ставленик від президента. В Києві обговорили новий закон про столицю, який планують ухвалити в парламенті вже наступного місяця. Автори кажуть, документ дозволить розділити посаду міського голови та очільника Київської міської адміністрації, якого призначатиме президент.
Це зробить мера Києва більш незалежним. Самій мерії ініціатива не надто сподобалась. Там побоюються, що таким чином міського голову хочуть позбавити повноважень і послабити місцеве самоврядування.
Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":
Мер буде розпоряджатися бюджетом, інфраструктурою, комунальним господарством, усіма цими процесами, голова КМДА буде займатися наглядом, дотриманням законності, він буде "око" государева, який при цьому щось координує, але він не буде мати жодного доступу і втручання до господарських питань.
Ярослав Діденко, голова руху "Кияни Разом":
"Слуги народу" в найкращих радянських традиціях розпочали обговорення нового законопроекту про столицю. За даним законом, кияни нічого не будуть вирішувати, все вирішуватиме голова КМДА ставленик Банкової, особисто я вважаю, що це прямий удар по самоврядуванню в Києві і прямий плювок в обличчя киян і в його традиції, тому громада проти такого законопроекту.
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