Чоловік намагався доправити сигарети через кордон безпілотником [ Редактировать ]
Спіймали на гарячому. На Буковині прикордонники затримали повітряного контрабандиста. Ним виявився житель Чернівців.
За 5 кілометрів від кордону з Румунією військовослужбовці виявили автомобіль. Чоловік саме розгорнув стартовий майданчик для запуску... безпілотників, щоб небом доправити сигарети через рубіж. Загалом конфіскували пів тисячі пачок.
Сергій Бровко, начальник пресслужби Чернівецького прикордонного загону:
Біля транспортного засобу було виявлено два безпілотних літальних апарата, а в самому автомобілі - засоби навігації та керування безпосередньо цими літаками. Також в кузові автомобіля були виявлені 33 батареї до літальних апаратів, а також тютюнові вироби, які відповідно були розфасовані по вазі, яку зможе підняти літальний апарат.
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