В четверг, 28 октября, пользователи чети пожаловались на проблемы с доступом к платформе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Наибольшие сбои наблюдаются в западной части США и Великобритании. Согласно данным сервиса, проблемы наблюдались в 11 часов утра и сейчас.

Наибольшие сбои испытывают пользователи из западной и восточной части США, Великобритании,Польши, Австрии, Украины, Италии, Румынии, Греции, а также Дании.

Ранее "Подробности" сообщали о том, Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила ряд известных и высокопоставленных пользователей от соблюдения правил соцсети.

Кроме того, недавно в сети произошла крупнейшая в истории утечка данных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.