В Facebook произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
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В четверг, 28 октября, пользователи чети пожаловались на проблемы с доступом к платформе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Наибольшие сбои наблюдаются в западной части США и Великобритании. Согласно данным сервиса, проблемы наблюдались в 11 часов утра и сейчас.
Наибольшие сбои испытывают пользователи из западной и восточной части США, Великобритании,Польши, Австрии, Украины, Италии, Румынии, Греции, а также Дании.
Ранее "Подробности" сообщали о том, Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила ряд известных и высокопоставленных пользователей от соблюдения правил соцсети.
Кроме того, недавно в сети произошла крупнейшая в истории утечка данных.
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