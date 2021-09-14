Социальная сеть Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила ряд известных и высокопоставленных пользователей от соблюдения правил соцсети. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Контроль над постами и контентом "элитных" пользователей осуществляет специальная программа XCheck, которая позволяет алгоритмам соцсети автоматически пропускать контент, нарушающий правила по борьбе с пропагандой ненависти, подстрекательством к насилию или сексуальным контентом.

Привилегированные пользователи без всяких санкций публиковали, например, посты с утверждениями, что вакцины от COVID-19 опасны и смертельны, а бывшая первая леди и госсекретарь Хиллари Клинтон связана с тайной "организацией педофилов".

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В 2019 году бразильская звезда футбола Неймар опубликовал у себя в Facebook и Instagram обнаженные фотографии женщины, обвинившей его в изнасиловании. Они провисели сутки, их увидели миллионы пользователей, прежде чем "обнаженка" была удалена Facebook.

По состоянию на 2020 год в Facebook было 5,8 млн VIP-пользователей, среди которых были политики, звезды шоу-бизнеса и спорта, популярные блогеры. В списке избранных есть даже некоторые аккаунты, которые ведутся от лица животных.

VIP-пользователи Facebook: Неймар, Дональд Трамп, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Элизабет Уоррен, Дэн Скавино, Кэндис Оуэнс и Мопс Дуг

Напомним, что в феврале 2021 года Facebook объявил "войну" фейкам и политике. Ранее глава компании Марк Цукерберг заявил, что соцсеть собирается принять меры для "снижения градуса" политических дискуссий и блокировки контента с выражением ненависти к тем или иным людям и группам.