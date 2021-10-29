Двох українських військових поранив ворог на Сході країни. Загалом за минулу добу було сім порушень режиму тиші. У районі Луганського противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського, Красногорівки та Новозванівки - гатив із важких мінометів. А в бік Троїцького - цілив зі стрілецької зброї. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.

Без жертв, але з руйнуваннями. Після двох днів атак, до Гранітного заїхав патруль ОБСЄ. Пустили туди й журналістів. Що побачив там наш Руслан Смєщук - дивіться далі в його ексклюзивному репортажі.

Ось так селище Гранітне живе останні кілька діб. По житлових кварталах періодично б'ють гарматні снаряди та міни. Люди зізнаються: налякані й обурені обстрілами.

Світлана, жителька селища Гранітне:

Ми за ці роки забули, що це таке, і було таке бомбардування, що це шок для нас. Такого важкого вже дуже давно не було. З 15, 16 року. Таким важким озброєнням.

Тож насамперед звідси евакуювали дітей.

Світлана, жителька селища Гранітне:

Довело дітей вивезти до сусіднього села, бо був куточок де сильно било, тож вивезли всіх у сусіднє село і сховали.

Ситуація стабілізувалася. До Гранітного заїхали спостерігачі ОБСЄ - а це майже 100-відсоткова гарантія припинення обстрілів.

Руслан Смєщук, кореспондент:

За останні роки війни я такого вже давно не бачив. Наприклад на цих вулицях, на ділянці сто на сто метрів щонайменше чотири пошкоджених ворожою артилерією будинки.

Точна сума збитків наразі не відома, знищено щонайменше сім будинків. І лише дивом ніхто з мирних жителів не загинув.

Світлана Михайлівна, жителька селища Гранітне:

В сливную яму упало. В подвал дверь разрушена. Два окна выбили сразу. Второй снаряд упал в сливной яме тоже, он вся кухня была разбита полностью Я думала стенка на меня упадет. Такие снаряды летели, шо 150 разве можно или 120.

Військові пояснюють: причиною такого загострення стала гуманітарна операція з підтримки мирного населення, що мешкає в сірій зоні неподалік. Місцева військово-цивільна адміністрація намагалася забезпечити паливом та будматеріалами жителів селища Старомар'ївка, розташованого між армійськими позиціями та окопами противника.

Дмитро Брижинський, командувач 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр":

Було звернення від голови військово-цивільної адміністрації з метою забезпечення тиші та безпеки в районі населеного пункту Гранітне та Старомарївка з метою надання допомоги місцевим жителям, які перебувають на непідконтрольній території. Тому мною було прийняте рішення виділити особовий склад для створення зони безпеки на час роботи нашої громади.

Проте ворог відреагував масованим бомбардуванням з артилерії. Тож тут зв'язалися активні бойові дії, армійцям навіть довелося застосувати ударний безпілотник.

Дмитро Брижинський, командувач 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр":