Попри збільшення кількості випадків ковіду, українці дедалі більше нехтують карантинні правила. Серед іншого - відмовляються носити маски. Чому - дізнавалися наші кореспонденти.

Вони є всюди: у кишенях та сумках. Незмінний тренд уже кількох сезонів - і обов'язковий аксесуар. Незважаючи на колір зони, українці повинні носити маски у громадських місцях.

Чому люди ігнорують масковий режим? І який штраф за це передбачений? Я вирушаю в "замаскований" рейд. Спершу, озброївшись мобільним телефоном, іду в столичну підземку. Пригоди починаються вже на вході.

А маска є в нього? Маски немає.

У метро навіть через гучномовець попереджають: маску треба носити. І на носі, а не на підборідді. А от і перші порушники...

Добрий день, чого без маски… - В маске...

Я проїхала чотири зупинки. І за цей час бачила десятки порушників. За дотриманням правил у підземці стежать працівники. Та відповідальність покладена на... пасажира. Патрульні мають право на місці оштрафувати людину без маски в громадському місці. Ціна порушення - від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти п'яти гривень. Після поїздки в метро - іду в наземний рейд. Перевіряти магазини й кафе.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

А зараз ми проведемо експеримент - я піду до кав'ярні, спробую купити щось без маски. Чи продадуть мені?

Ви обслуговуєте людей без масок? - В принципе да. - А навіщо вам тоді маска під носом? - Не знаю, просто для вида.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

Продали мені каву. Я була без маски. У продавчині також маска під носом. І там є клієнти, які теж без засобів індивідуального захисту. Можемо перевірити.

Але тепер уже не лише я буду ревізором. Разом зі мною - мобільна група, до якої входять поліцейські та працівники Держпродспоживслужби. Після нашого прохання бариста Карина неохоче, але таки натягує маску й зізнається: правила знає, але - у коронавірус... не вірить.

Карина Овчаренко, бариста:

Я против всього цього карантина... Я не вірю в ніякі віруси... Люди вмирали й от рака. От всього умирают - це нормально.

На Карину правоохоронці склали протокол. Тепер вона має заплатити штраф - 170 гривень за неправильне носіння маски. Як фізособа. Хоча покарання могло б бути суворішим. Бо кав'ярня - це вже підприємство. І штрафи за порушення правил для власників солідніші, аніж для перехожих. Від 17 тисяч гривень:

Віктор Сергієнко, головний спеціаліст відділу контролю у сфері торгівлі ГУ Держпродспоживслужби:

Розмітка повинна бути в кожному магазині, дотримання півтора метри в черзі. Також повинні бути контейнери для відпрацьованих спецзасобів, повинні бути журнали термометрії.

З десяти проінспектованих нами закладів - недотримання правил виявили в половині. Тож тепер порушники мають заплатити штрафи. А загалом за останній місяць поліція виписала понад 40 тисяч штрафів за відсутність масок - і майже п'ять тисяч адмінпротоколів за порушення правил.