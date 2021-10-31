І цього тижня була дата, яку ми не маємо права забувати. 77 років від Дня визволення України від нацистських окупантів. Бо кожна українська родина - заплатила за це занадто високу ціну.

1225 днів окупації. Мільйони вбитих, закатованих та вивезених на примусові роботи до Німеччини. Для України - жах Другої Світової війни закінчився 77 років тому, коли радянським військам вдалося вибити нацистів за Карпати.

Відтоді щороку ми вшановуємо пам'ять воїнів, які віддали свої життя за визволення рідної землі. Бо роки нацистської окупації України - були чорним періодом нашої історії. А її наслідками стали: Бабин Яр, десятки концтаборів смерті, понад п'ять мільйонів скалічених доль і сотні зруйнованих міст.

Володимир Зеленський, президент України:

77 років тому силами першого, другого, третього і четвертого українського фронту. За допомогою партизан, підпільників, учасників національно-визвольного руху, руху опору, цивільних громадян нацистів було вигнано з нашої землі. І хай істину волю і незалежність Україна здобуде лише у 1991 році, вона завжди буде вклонятися подвигу всіх і шанувати пам'ять про всіх, хто захищав і захистив її від нацизму.

Вшанували пам'ять героїв й парламентарії. Депутати від опозиції разом із ветеранами прийшли з квітами до Вічного вогню на могилі Невідомого солдата в парку Слави в Києві. Адже подвиг визволителів - не можна забувати, щоб не допустити повторення. Та й ціна, яку заплатила кожна українська родина в боротьбі з нацизмом - занадто висока. І 28 жовтня - День визволення, дата, яку не можна забути.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Традиционно в этот день мы приходим сюда, чтобы почтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом за независимость Украины. Вечная память и слава героям-освободителям нашей страны.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Слава этим людям. Слава погибшим. Земля Украины окраплена кровью дедов и прадедов почти всех, кто сегодня живут в нашей стране. Поэтому вечна слава погибшим и нет фашизму!

Ілля Кива, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":