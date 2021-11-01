Загалом на планеті за добу на коронавірус захворіли майже 330 тисяч людей.

За темпами поширення Ковіду Україна - на п'ятому місці в світі. Попереду - Велика Британія, Туреччина, США та Росія.

В останній напередодні знову оновили рекордний показник - там близько 41 тисячі заражень. А за минулий місяць у РФ зафіксували близько мільйона інфікувань.

Загалом на планеті за добу на коронавірус захворіли майже 330 тисяч людей. Від ускладнень померли понад 4, 5 тисячі.