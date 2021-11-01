Україна стала п'ятою в світі за темпами поширення коронавірусу [ Редактировать ]
За темпами поширення Ковіду Україна - на п'ятому місці в світі. Попереду - Велика Британія, Туреччина, США та Росія.
В останній напередодні знову оновили рекордний показник - там близько 41 тисячі заражень. А за минулий місяць у РФ зафіксували близько мільйона інфікувань.
Загалом на планеті за добу на коронавірус захворіли майже 330 тисяч людей. Від ускладнень померли понад 4, 5 тисячі.
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За минулу добу на коронавірус захворіли понад 26 тисяч українців! 8 областей - на межі локдауну. А з 1 листопада Київ переводять у червону зону.
Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації.
Піку захворюваності тут очікують у листопаді. Про це заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.
Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.
Найбільше інфікованих на Харківщині, Одещині та Сумщині. У червоній зоні вже 15 областей.