Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый черно-белый клип на песню Americano.

В кадре Лобода пытается справиться с болью после расставания с любимым человеком. Сама артистка рассказала о том, что своим клипом она пыталась показать, что происходит после любви.

Меланхолия, потерянные чувства, любовь, как танец и одиночество как неизбежность. Все мы заложники этой силы, с каждым из нас все это было.

"В этом видео я хочу рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт нашего сердца", - добавила Лобода.

Поклонникам певицы понравилась новая работа звезды. В комментариях они отметили, что он получился очень чувственным и по-осеннему атмосферным.

Напомним, ранее Лобода в дерзком наряде свела с ума фанатов. Лобода показала лук от известного дизайнера: удлиненный пиджак с розовыми вставками прекрасно дополнили узкие брюки, а высокий каблук подчеркнул длинные ноги певицы.

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