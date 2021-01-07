Ким Кардашьян и Канье Уэст на вечеринке после церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года Источник: Reuters

Желтые таблоиды продолжают обсуждать развод американской телезвезды Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста. Звезды пока никак не комментируют свое расставание, а в сети продолжают появляться все новые слухи.

Популярная тиктокерша Ава Луиза причиной развода Кардашьян и Уэста назвала супружескую измену. Ава Луиза выложила ролик, в котором рассказала, что супруге стало известно про интрижку 43-летнего Канье Уэст с блогером, певцом и владельцем бренда косметики Джеффри Старом.

Тиктокерша заявила, что не может раскрыть свой источник информации.

Я не могу сказать кто. Потом он подаст на меня в суд. Намекаю, что измена - это одна из причин, почему Канье теперь настолько религиозен. Это его ненависть к самому себе.

@realavalouiise i can’t say WHO cuz he’ll sue me hint hint but it’s part of the reason Kanye’s so religious now it’s his self hatred .... my source is legit I promiss ♬ original sound - Ava Louise

Канье Уэст слухи о гей-романе никак не комментирует, а Джеффри Стар еще больше подогрел интерес ко всей ситуации, написав в Twitter, что собрался на воскресную службу в церковь, намекая на религиозные мероприятия с участием рэпера.

I’m ready for Sunday Service 🕊 pic.twitter.com/6kCA4kNrfu — Jeffree Star (@JeffreeStar) January 6, 2021

Стоит отметить, что в СМИ раньше ходили слухи о нетрадиционной ориентации Канье. Судачили, что с Кардашьян у них фиктивный брак, а на самом деле музыкант встречается с креативным директором Burberry - Рикардо Тиши. Правда, звезды прожили в браке семь лет и у них появилось четверо детей, поэтому слухи сами собой улеглись.

Между тем газета New York Post пишет, что 4-летняя телезвезда решила разойтись с рэпером из-за его участия в президентских выборах в США.

По словам собеседника издания, участие музыканта в выборах стало для Ким последней каплей в борьбе за сохранение семьи. Она поняла, что ей "необходимо разорвать брак ради своих детей и собственного здравомыслия".

Еще один собеседник газеты подчеркнул, что Кардашьян не подержала решение мужа бороться за президентское кресло. Он подчеркнул, что молчание теледивы "говорит об очень многом".

Как сообщали "Подробности", летом 2020 года Канье Уэст объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. В ноябре он снял свою кандидатуру.