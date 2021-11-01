Во вторник, 2 ноября, состоится внеочередное заседание парламента. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о его созыве.

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение №388 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва на 2 ноября 2021 года.

Отмечается, что внеочередное заседание состоится по требованию президента Украины.

В ходе внеочередного заседания депутаты рассмотрят следующие проекты законов:

о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (№ 6197);

о внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№ 5230);

о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (№ 5630);

о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины о подсудности дел Верховному суду как суду первой инстанции (№ 5067);

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (№ 5719);

о внесении изменений в статью 9-2 закона Украины "О лекарственных средствах" о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121);

проект постановления Рады о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 6154);

о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (№ 6084);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873);

о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрению электронного удостоверения ветерана (№ 5694);

о внесении изменений в закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№ 4542);

о внесении изменений в закон Украины "О политических партиях в Украине" об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий (№5253-1);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№2553).

Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.

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