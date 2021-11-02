Німеччина розпочинає вакцинальну кампанію бустерною дозою [ Редактировать ]
Німеччина починає кампанію з імунізації так званим бустерним щепленням. Кому і чому додатковий захист потрібен передусім? І які обмеження чекають на тих, хто відмовляється від ін'єкцій? Розкаже Тетяна Логунова.
Після відносно спокійного літа, німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. У країні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня - від 15 до 28 тисяч нових хворих. Збільшується і кількість пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії.
Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:
Мене дуже турбує погіршення епідемічної ситуації. Нам треба діяти. Чинний уряд і уряд, що формується, об'єднує одне - бажання не допустити занепаду нашої медичної системи.
Переважна більшість пацієнтів ковідних лікарень - невакциновані. Але є такі, хто зробив щеплення ще на початку кампанії з імунізації. Тобто, майже рік тому.
Ренате Шлоттманн, провідна інфекціоністка клініки міста Бохум:
Дедалі частіше до нас госпіталізують літніх людей, які щепилися серед перших. Таких пацієнтів близько 10-ти відсотків. Ми вважаємо, що їхній імунний захист із часом став слабшим.
Зробити бустерне, тобто третє щеплення, закликають усіх жителів країни, які імунізувалися більше, як пів року тому. А людям із групи ризику додаткову ін'єкцію не просто радять, а рекомендують наполегливо.
Крістоф Шпіннер, інфекціоніст клініки міста Мюнхен:
Чи доцільно ревакцинувати все населення країни - наразі сказати складно. Але факт залишається фактом - що більше антитіл, то менший ризик заразитися. Тож третє щеплення точно не зашкодить.
Для цього німці планують знову відкрити центри імунізації, які припинили роботу в середині вересня. Щоб не перевантажувати сімейних лікарів.
А от що робити з людьми, які не хочуть щепитися принципово, німці поки що не знають. Таких у країні трохи більше як 20-ть відсотків. Противників вакцинації вже попередили - ніхто не буде їх змушувати робити протиковідну ін'єкцію. А от свободи - можуть обмежити.
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Операція "ревакцинація". Німеччина починає кампанію з імунізації так званим "бустерним" щепленням.
Після відносно спокійного літа, німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. У країні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня - від 15 до 28 тисяч нових хворих.
Він містить мікроголки, оброблені протиковідним препаратом. Пластир прикріплюють до шкіри на кілька секунд, а тоді знімають.
До пунктів щеплень шикуються черги із сотень людей.
Ін'єкції роблять і на найбільшому в країні стадіоні "Олімпійський".