Після відносно спокійного літа, німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох.

Німеччина починає кампанію з імунізації так званим бустерним щепленням. Кому і чому додатковий захист потрібен передусім? І які обмеження чекають на тих, хто відмовляється від ін'єкцій? Розкаже Тетяна Логунова.

Після відносно спокійного літа, німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. У країні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня - від 15 до 28 тисяч нових хворих. Збільшується і кількість пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Мене дуже турбує погіршення епідемічної ситуації. Нам треба діяти. Чинний уряд і уряд, що формується, об'єднує одне - бажання не допустити занепаду нашої медичної системи.

Переважна більшість пацієнтів ковідних лікарень - невакциновані. Але є такі, хто зробив щеплення ще на початку кампанії з імунізації. Тобто, майже рік тому.

Ренате Шлоттманн, провідна інфекціоністка клініки міста Бохум:

Дедалі частіше до нас госпіталізують літніх людей, які щепилися серед перших. Таких пацієнтів близько 10-ти відсотків. Ми вважаємо, що їхній імунний захист із часом став слабшим.

Зробити бустерне, тобто третє щеплення, закликають усіх жителів країни, які імунізувалися більше, як пів року тому. А людям із групи ризику додаткову ін'єкцію не просто радять, а рекомендують наполегливо.

Крістоф Шпіннер, інфекціоніст клініки міста Мюнхен:

Чи доцільно ревакцинувати все населення країни - наразі сказати складно. Але факт залишається фактом - що більше антитіл, то менший ризик заразитися. Тож третє щеплення точно не зашкодить.

Для цього німці планують знову відкрити центри імунізації, які припинили роботу в середині вересня. Щоб не перевантажувати сімейних лікарів.

А от що робити з людьми, які не хочуть щепитися принципово, німці поки що не знають. Таких у країні трохи більше як 20-ть відсотків. Противників вакцинації вже попередили - ніхто не буде їх змушувати робити протиковідну ін'єкцію. А от свободи - можуть обмежити.