У США розігнали електромобіль до 568 км/год [ Редактировать ]
Найшвидший електромобіль у світі. У США болід розігнали до 568-ми кілометрів на годину.
Для порівняння, літак Ан-140 усього на 6 кілометрів швидший.
І хоча винахідники своєю автівкою ймовірно встановили світовий рекорд, планують її доопрацювати й позмагатися у швидкості з потягом на магнітній подушці.
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