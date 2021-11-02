Новые правила перевозок: в Минздраве дали ответы на главные вопросы [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
С 21 октября в Украине действуют новые правила межрегиональных перевозок. Так, для того, чтобы иметь возможность пользоваться поездами, автобусами межобластного маршрута или самолетами, необходимо иметь COVID-документы (сертификат о вакцинации или ПЦР/экспресс-тест).
В Министерстве здравоохранения Украины ответили на самые частые вопросы. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.
Допускается ли COVID-сертификат в приложении "Дія"?
Таким сертификатом можно пользоваться во время поездок.
Его нужно просто показать с телефона, но также можно и распечатать.
Нужен ли COVID-сертификат или тест в случае поездки на собственном транспорте?
Новые правила перевозок не касаются жителей страны, которые путешествуют на собственном транспорте (если в салоне находится не более 5 человек, без учета детей.
Если все пассажиры являются членами одной семьи, то разрешается и большее количество пассажиров).
Что делать пассажиру, переболевшему коронавирусом, но без"Дії".
В таком случае можно предъявить справку о вакцинации (о получении первой прививки). Или показать свидетельство о полном курсе вакцинации (можно получить у семейного врача).
Также можно сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 (срок действия 72 часа).
Что грозит пассажиру без COVID-документов
Если человек во время поездки между регионами на общественном транспорте не сможет предъявить документ о прививках или отрицательный тест, ему грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен (статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил относительно карантина людей").
Читайте также наш материал о том, куда не пустят в Киеве с 1 ноября без COVID-документов.
Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на вторник, 2 ноября, в Киеве зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу
В Украине сократилась "желтая" зона карантина на фоне вспышки коронавируса
Уже в субботу, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина
В четверг, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил о том, что в столице ужесточают карантинные ограничения
Со вторника, 26 октября, Николаевская область переходит в "красную" зону карантина