С 21 октября в Украине действуют новые правила межрегиональных перевозок. Так, для того, чтобы иметь возможность пользоваться поездами, автобусами межобластного маршрута или самолетами, необходимо иметь COVID-документы (сертификат о вакцинации или ПЦР/экспресс-тест).

В Министерстве здравоохранения Украины ответили на самые частые вопросы. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.

Допускается ли COVID-сертификат в приложении "Дія"?

Таким сертификатом можно пользоваться во время поездок.

Его нужно просто показать с телефона, но также можно и распечатать.

Нужен ли COVID-сертификат или тест в случае поездки на собственном транспорте?

Новые правила перевозок не касаются жителей страны, которые путешествуют на собственном транспорте (если в салоне находится не более 5 человек, без учета детей.

Если все пассажиры являются членами одной семьи, то разрешается и большее количество пассажиров).

Что делать пассажиру, переболевшему коронавирусом, но без"Дії".

В таком случае можно предъявить справку о вакцинации (о получении первой прививки). Или показать свидетельство о полном курсе вакцинации (можно получить у семейного врача).

Также можно сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 (срок действия 72 часа).

Что грозит пассажиру без COVID-документов

Если человек во время поездки между регионами на общественном транспорте не сможет предъявить документ о прививках или отрицательный тест, ему грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен (статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил относительно карантина людей").

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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