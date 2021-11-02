Байден едва не уснул на климатическом саммите в Глазго (видео) [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден чуть не уснул на климатическом саммите в шотландском Глазго.
Видео с места проведения саммита, на которое попал политик, опубликовали в сети.
Судя по видеозаписи, американский лидер на протяжении минуты пытался не уснуть и время от времени закрывал глаза на несколько секунд.
Впоследствии к нему подошел сотрудник президентского аппарата с вопросом, и Байден окончательно проснулся.
После того как работник отошел от государственного лидера, он протер глаза и продолжил слушать выступающих.
Отметим, 29 августа сообщалось, что Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
В ходе встречи глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. В это время лидер США неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.
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