Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу в текущем году "в том или ином формате". В то же время, в Белом доме не готовы сообщить о том, состоится ли новая встреча лидеров в 2021 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает пресс-служба Администрации президента США.

Я не знаю, какие планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны.

Она отметила, что президент США "занимается дипломатией лицом к лицу" как с людьми, с которыми у него есть соглашения, так и с людьми, с которыми у него разногласия.

Но на данный момент мне нечего сообщить.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире