Зеленский ввел в действие новые санкции против России [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против России. Об этом сообщается на сайте президента.
В санкционные списки представители судебной системы, причастные к незаконному преследованию крымских татар:
- Алексей Козырев - член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";
- Анастасия Супряга - "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";
- Ирина Кагитина - "судья Киевского районного суда" Симферополя;
- Алексей Тихопой - "судья Киевского районного суда" Симферополя;
- Андрей Гиба - начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;
- Роман Сапрунов - судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.
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