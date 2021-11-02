Во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против России. Об этом сообщается на сайте президента.

В санкционные списки представители судебной системы, причастные к незаконному преследованию крымских татар:

Алексей Козырев - член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";

Анастасия Супряга - "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";

Ирина Кагитина - "судья Киевского районного суда" Симферополя;

Алексей Тихопой - "судья Киевского районного суда" Симферополя;

Андрей Гиба - начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;

Роман Сапрунов - судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.

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