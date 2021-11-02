В Украине частота неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса составляет 0,1%. Ни одного летального случая из-за COVID-вакцинации в стране не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяна Башкатова отметила, что врач обязан отчитываться о НСПИ, которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен самостоятельно делать выводы относительно их причин.

Эксперт рассказала, что большинство неблагоприятных событий после иммунизации, о которых стало известно ГЭЦ, - это привычные для медиков проявления, а именно:

покраснение кожи,

головная боль,

недомогание,

миалгия (боли в мышцах),

повышение температуры тела и т. д.

В Украине было зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз. В Минздраве объясняют, что это очень низкая частота.

Ни один летальный случай вследствие вакцинации не зарегистрирован...профиль безопасности вакцин от COVID-19 является благоприятным и польза значительно превышает риск.

Читайте также наш материал о том, куда не пустят в Киеве с 1 ноября без COVID-документов.

Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.