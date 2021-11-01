В Одессе заработает еще один передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Специальный прививочный трамвай выйдет на маршрут уже на этой неделе. Об этом сообщает местное издание "Наблюдатель".

По его данным, департамент здравоохранения Одессы планирует на этой неделе запустить еще один передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Для этого будет использован один из современных трамваев "Одиссей".

Как отметил исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения, депутат горсовета Левон Никогосян, коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" уже предоставило трамвайный вагон. Теперь его оснастят необходимым оборудованием.

Вакцинировать от коронавируса в трамвае будут на конечных остановках, чтобы не создавать помехи движению остальных вагонов.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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