Польща та Австрія відкрили протиковідні щеплення третьою дозою для всіх дорослих. Бустерний укол пропонують зробити через півроку після повного курсу вакцинації.

Адже, за висновками медиків, у цей період фіксують зниження кількості захисних антитіл в організмі. У Польщі повністю імунізовано 50% населення, в Австрії - 62. В Україні повний курс вакцинації пройшло лише 17% громадян.

Натомість за числом нових інфікувань - ми п'яті у світі. Попереду США, Росія, Велика Британія та Туреччина. Загалом напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже 7 тисяч померли.