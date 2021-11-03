Польща та Австрія розпочали вакцинацію бустерною дозою [ Редактировать ]
Польща та Австрія відкрили протиковідні щеплення третьою дозою для всіх дорослих. Бустерний укол пропонують зробити через півроку після повного курсу вакцинації.
Адже, за висновками медиків, у цей період фіксують зниження кількості захисних антитіл в організмі. У Польщі повністю імунізовано 50% населення, в Австрії - 62. В Україні повний курс вакцинації пройшло лише 17% громадян.
Натомість за числом нових інфікувань - ми п'яті у світі. Попереду США, Росія, Велика Британія та Туреччина. Загалом напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже 7 тисяч померли.
по теме
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.
412 наших співвітчизників померли від ускладнень за минулу добу. Нових випадків зареєстровано майже 19 тисяч.
Одужали - понад 12 тисяч українців. Три тисячі хворих ушпиталили. 700 пацієнтів померли.