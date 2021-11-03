Перевірка на безбар'єрність: спортсмен проінспектував Кропивницький [ Редактировать ]
У Кропивницькому перевірили автовокзали на доступність для людей з інвалідністю. Допомагав у цьому спортсмен Олексій Голодок. Надалі проінспектувати планують усі громадські місця та соцзаклади. А за результатами - усунути недоліки.
Автовокзал номер один у Кропивницькому. Спортсмен Олексій Голодок на інвалідному візку під'їжджає до головного входу, підіймається пандусом і натискає кнопку виклику, адже без допомоги потрапити всередину не може.
Співробітник автовокзалу: - Проїдеш?
Олексій Голодок - Так!
Тут є каса для людей з інвалідністю, обладнана пандусом. Однак вона не працює.
Олексій Голодок, спортсмен:
І тут, і там не працює каса, взагалі цей відділ не працює.
Керівництво автовокзалу виправдовується.
Дмитро Кравченко, начальник Кропивницького автовокзалу №1:
Тому що немає такої кількості людей з обмеженими фізичними можливостями і упав пасажиропоток, у нас зараз положена відповідальність - допомога людям з обмеженими фізичними можливостями на касирів, контролерів і вони виходять, допомагають придбати квиток, посадить в автобус.
На цьому автовокзалі є автобуси для перевезення візочників та окрема вбиральня. А це вже - автовокзал номер 2. Тут також обладнані пандуси і туалет, однак спеціальних автобусів - немає.
Олексій Голодок, спортсмен:
Тут зручна каса, я все добре чув, але, на жаль, немає автобусів, які перевозять людей з інвалідністю.
Керівництво цього автовокзалу запевняє: до перевізників щодо цього питання звертаються регулярно.
Людмила Матросова, в. о. начальника Кропивницького автовокзалу №2:
Ми пишемо пісьма туди , просимо, щоб вони врахували, вони кажуть - як кончиться цей зробимо, зараз немає ні коштів, нічого.
Під час Олексієвого тест-драйву автовокзалів усі зауваження фіксують співробітники обласного департаменту регіонального розвитку.
Володимир Дмитренко, начальник департаменту регіонального розвитку, містобудування і архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації:
Після проведення відповідної інспекції, будуть вивчені всі питання, які підлягають усуненню недоліків і ці питання будуть надані рекомендації влдасникам автостанціям стосовно усуненню цих недоліків.
21-річний Олексій в інвалідному візку десять років, після видалення пухлини спинного мозку. Чоловік займається кульовою стрільбою і регулярно їздить громадським транспортом на змагання. За доступністю Кропивницькому із десяти балів ставить - шість.
Олексій Голодок, спортсмен:
Дістатись в принципі можна в більшість місць, де треба, по дорогам багато де є з'їздів. Місця саме заїхати всередину в більшості є одна або декілька сходинок, без пандусів, тобто деякі місця пристосовані, але більшість все ж таки не дуже.
Такі моніторинги безбар'єрності в Кропивницькому планують проводити регулярно. І Олексій Голодюк радо погодився в цьому допомагати.
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