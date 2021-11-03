В Украине вспышка коронавируса: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
За минувшие сутки, 2 ноября, в Украине подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей. Больше всего случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За сутки:
- Новых случаев - 23 393,
- Смертей - 720,
- Госпитализаций - 5935,
- Выздоровлений - 11 937.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 73 461,
- методом ИФА - 21 106,
- экспресс-тестами - 62 936.
Больше всего случаев за сутки в:
- Киеве (+2024),
- Днепропетровской области (+1935),
- Одесской (+1858),
- Харьковской (+1374),
- Запорожской (+1558).
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