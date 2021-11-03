За минувшие сутки, 2 ноября, в Украине подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей. Больше всего случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки:

Новых случаев - 23 393,

Смертей - 720,

Госпитализаций - 5935,

Выздоровлений - 11 937.

Протестировали за сутки:

методом ПЦР - 73 461,

методом ИФА - 21 106,

экспресс-тестами - 62 936.

Больше всего случаев за сутки в:

Киеве (+2024),

Днепропетровской области (+1935),

Одесской (+1858),

Харьковской (+1374),

Запорожской (+1558).

Ранее мы писали о том, что в Украине рекордная смертность от коронавируса.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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