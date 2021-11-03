Новый антирекорд: какая ситуация с коронавирусом в Киеве [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
По состоянию на среду, 3 ноября, в Киеве зафиксирован новый антирекорд. Так, в городе за минувшие сутки от коронавируса умерли 69 человек. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.
Предыдущий антирекорд составлял - 60 случаев. Кроме того, Киев возглавил антирейтинг новых случаев коронавируса в регионах - более 2 тысяч.
За сутки:
- Новых случаев - 2024,
- Смертей - 69,
- Выздоровлений - 1110.
За все время:
- Новых случаев - 263 559,
- Смертей - 6337,
- Выздоровлений - 231 733.
Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
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