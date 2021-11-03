По состоянию на среду, 3 ноября, в Киеве зафиксирован новый антирекорд. Так, в городе за минувшие сутки от коронавируса умерли 69 человек. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.

Предыдущий антирекорд составлял - 60 случаев. Кроме того, Киев возглавил антирейтинг новых случаев коронавируса в регионах - более 2 тысяч.

За сутки:

Новых случаев - 2024,

Смертей - 69,

Выздоровлений - 1110.

За все время:

Новых случаев - 263 559,

Смертей - 6337,

Выздоровлений - 231 733.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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