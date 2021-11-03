Так выглядит местность до и после начала строительства

В пгт. Гостомель Киевской области местные жители борются с произволом застройщиков.

Строительство началось без наличия документов

Основной претензией жителей к бывшим депутатам пгт. Гостомель, а сейчас застройщикам Ванде и Евгению Пысанке является то, что строительство высоток начато без наличия разрешительных документов и с нарушением законодательства, а также Генерального плана пгт. Гостомель.

Кроме того, сельский голова Прилипко Юрий Ильич, в телефонном разговоре с представителями инициативной группы жителей, подтвердил факт незаконного строительства.

Так, строительство в пгт Гостомель в переулке Соборный начато застройщиком на основании Градостроительных условий на строительство высотных (40 метров) многоквартирных жилых домов по адресу: Киевская обл., пгт. Гостомель, ул. Соборная, 1,2,3,4,5,7,9 и переулок Соборный,1, выданных отделом градостроительства и архитектуры Ирпенского городского совета 18.05.2020, и которые в дальнейшем утверждены этим же органом 24.09.2021 (прилагаются). Следует отметить, что этот орган не имеет полномочий принимать решения по каким-либо действиям на территории, принадлежащей другой общине, а именно Гостомельской ОТГ.

На территории запрещено высотное строительство

Так же в этих документах фигурирует недостоверная информация, а именно тот факт, что якобы Генеральный план пгт. Гостомель, утвержденный решением Гостомельского сельсовета №469-26-VII от 07.09.2017, и план зонирования территории поселка Гостомель предполагает постройку на этой территории высотных (40 метров) многоквартирных жилых домов, хотя вышеуказанным Генеральным планом на этой территории предусмотрена только коттеджная застройка. Кроме того, документы, якобы выданные 18.05.2020, ссылаются на земельные участки, право собственности на которые было получено застройщиком только в 2021 году.

Такой вид со двора был у людей до стройки

А вот так территория стала выглядеть после прихода застройщика:

Таким образом, в нарушение строительных норм, которые запрещают высотное строительство в кварталах коттеджной застройки, а также регулируют максимальную высоту строений в поселках городского типа на уровне 15 метров (5 этажей), застройщик, на основании спорных документов планирует построить высотные 40 метровые (13 этажей) дома.

Чего добиваются жители?

Кроме претензий к застройщикам, жители села Гостомель выдвинули претензии к депутатам и должностным лицам Гостомельского сельсовета по поводу:

предоставления последними разрешения на сплошную вырубку застройщиком более одного гектара хвойного леса;

на изменение, в разрез с действующим Генеральным планом пгт. Гостомель, целевого назначения земли с целью осуществления застройщиком высотной многоквартирной застройки,

претензии, связанные с изъятием из собственности села и передаче в частную собственность застройщика земельных участков, на которых находятся важные инфраструктурные объекты села, а именно, дороги, которыми пользуются все жители пгт. Гостомель.

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