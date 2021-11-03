Державна виконавча служба забиратиме автівки у порушників швидкості [ Редактировать ]
У водіїв, які істотно перевищують швидкість і не платять за це штрафи - Державна виконавча служба забиратиме автівки. Про це повідомили у Мін'юсті.
Поки що умовною "цифрою реагування" назвали перевищення швидкості у 150 км на годину.
Спершу ініціативу запровадять у Харкові, де нещодавно сталося кілька резонансних ДТП. Потім її реалізують у столиці, а згодом і по всій Україні.
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Про це повідомили у Мін'юсті. Поки що умовною "цифрою реагування" назвали перевищення швидкості у 150 км на годину.
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