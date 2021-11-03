Кадровые перестановки в Кабмине: кем хотят заменить министров [ Редактировать ]
В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины уволила ряд министров. Фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров кандидатов на вакантные должности в правительстве. Об этом сообщается в Тelegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.
В "Слуге народа" предлагают:
- Ирину Верещук - на должность вицепремьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Юлию Свириденко - на должность первого вицепремьер-министра, министра экономики Украины.
- Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кого уволила Верховная Рада:
- министра обороны Украины Андрея Тарана,
- министра стратегических отраслей Олега Уруского,
- министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова,
- министра экономики Украины Алексея Любченко,
- министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.
Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.
Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.
Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.
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