Microsoft стала самой дорогой компанией мира [ Редактировать ]
Источник: Microsoft
Apple Inc уступила первенство Microsoft самой дорогой публичной компании в мире. Падение акций производителя iPhone упали примерно на 2%, что сместило ее с первой позиции рейтинга.
Продажи Apple в VI финансовом квартале снизились на 6 миллиардов долларов из-за постоянных проблем с глобальной цепочкой поставок в связи с коронавирусом и карантином, что привело к невыполнению ожиданий Уолл-стрит.
Главный босс Тим Кук заявил, что в текущем квартале праздничных продаж последствия будут еще хуже.
Акции Apple упали на 1,8% и к концу сессии составили 149,80 долларов. В результате, рыночная капитализация компании снизилась до 2,48 триллиона долларов. Для сравнения, акции производителя программного обеспечения для Windows Microsoft выросли на 2,2% до рекордного уровня в 331,62 доллара, завершив сессию с рыночной капитализацией 2,49 триллиона долларов.
В целом, Акции Microsoft в этом году выросли на 49%, поскольку вызванный пандемией спрос на ее облачные сервисы активно стимулировал продажи. Для сравнения, акции Apple в этом году выросли всего на 13%.
В 2010 году стоимость акций Apple на фондовом рынке превысила стоимость Microsoft, поскольку iPhone сделал ее ведущей мировой компанией в области потребительских технологий. За последние годы компании периодически менялись в рейтинге самых дорогих компаний мира. Со середины 2020 года титул принадлежал Apple.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как несмотря на популяризацию Windows 10 и 11, Windows XP остается популярнее в одной стране. В то же время, у Windows 11 обнаружен фатальный недостаток.
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