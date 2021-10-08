5 октября 2021 года состоялся официальный выход Windows 11 во всем мире, но пользователи уже начали замечать проблемы, возникающие в новой операционной системе Microsoft.

Некоторые из них представляют собой несовместимость с определенным сетевым программным обеспечением или приложениями, такими как программы виртуализации Oracle VirtualBox, а также с обычным набором ошибок, который сопровождает практически любую новую версию Windows.

Как сообщает Tom's Hardware, пользователи, которые обновились до Windows 11 на компьютерах с процессорами Ryzen, в некоторых сценариях заметили снижение производительности.

Windows 11

Снижение производительности в большинстве приложений составляет в диапазоне от 3% до 5%. Но ходе собственного тестирования сама AMD обнаружила снижение производительности вплоть до 15% в некоторых популярных киберспортивных играх, что является катастрофическим недостатком новой ОС.

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Проблема затрагивает все процессоры Ryzen и Athlon, которые официально поддерживаются Windows 11, включая около 100 моделей из серий Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000 и процессоров Ryzen 5000 текущего поколения.

AMD заявляет, что проблема обнаружена даже на моделях чипов EPYC, используемых в центрах обработки данных и процессорах Threadripper для рабочих станций.

По словам AMD, проблема очень серьезная. Во-первых, компания определила, что Windows 11 увеличивает задержку функционального кэша L3 в три раза. Второй связан с функцией под названием UEFI CCPC2 ("предпочтительное ядро"), которая обычно планирует потоки на самом быстром ядре процессора. В сборке Windows 11 эта функция не работает должным образом и снижает производительность процессоров с восемью или более ядрами и TDP более 65 Вт.

На данный момент AMD рекомендует использовать Windows 10 и не спешить с обновлением до Windows 11, пока обе компании работают над исправлениями программного обеспечения, которые появятся позже в этом месяце

Однако, если вы сделали решительный шаг навстречу Windows 11, прочитайте наше руководство по ее установке на свой компьютер. Тем не менее, выпуск Windows 11 уже проигнорировали 60% пользователей.