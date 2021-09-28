Если почитать комментарии в интернете, то может сложиться ложное впечатление, что несмотря на огромную базу фанатов, большинство пользователей ненавидит Apple. Но, как выяснилось, Apple не самая ненавистная технологическая компания в мире. На деле, больше всего противников компании Тима Кука – в Ирландии и Пакистане.

Согласно новому отчету RAVE Reviews, титул самой ненавистной компании достается Microsoft, которую презирают больше, чем любой другой крупный технологический бренд в 22 странах, где проводился анализ.

Худший технологический бренд

RAVE Reviews с помощью исследовательского инструмента SentiStrength оценили более миллиона постов в Twitter, связанных с брендами, на предмет положительного или отрицательного содержания. Результаты были разбиты на несколько категорий.

Общие глобальные показатели по странам показывают интересную картину. Согласно рейтингу, в Зимбабве странным образом возненавидели Pepsi, где ненависть достигает 100%. В Италии невзлюбили Hyundai, в Мексике – Toyota, Facebook – в Гонконге, а в Южной Корее – YouTube.

В области высоких технологий Microsoft, безусловно, самая нелюбимая компания в мире, которую ненавидят в 22 странах, включая США, где находится их штаб-квартира. Что касается самого ненавистного бренда США, то это бесчестье выпадает на долю Uber.

Самый ненавистный бренд

Следующим по популярности брендом в США является Lego, вероятно, компанию вспоминают недобрым словом, когда случайно наступают на разбросанные на полу детальки босиком. За ним следует Sony – японский гигант также является самым ненавистным брендом в Канаде.

Глядя на игровые бренды, Ubisoft доминирует в этой области, будучи самой ненавистной компанией в 23 странах. Но США, Австралия и Канада больше всего возненавидели Game Freak – разработчика серии Pokémon RPG.

Антирейтинг игровых компаний

Напоследок, в области быстрого питания самым ненавистным брендом в США и Великобритании является Dominos, хотя в других странах больше всего не любят KFC.

Что касается Украины, то у нас больше всего не любят Facebook, несмотря на то что это один из самых популярных сайтов в стране.

Стоит также отметить,что ненависть к тому или иному бренду не делает их плохими - это просто восприятие компании обществом.

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