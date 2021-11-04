У ВООЗ заявили, що пандемію можна буде взяти під контроль до кінця наступного року.

За добовим приростом нових випадків ковіду Україна - шоста у світі. Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч померли.

У ВООЗ заявили, що пандемію можна буде взяти під контроль до кінця наступного року. Першими ж з неї вийдуть країни, де поєднаються високий рівень вакцинації та природного імунітету.

Це зокрема Сполучені Штати, Велика Британія, Португалія та Індія.