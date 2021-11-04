Україна стала шостою у світі за приростом нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
За добовим приростом нових випадків ковіду Україна - шоста у світі. Загалом напередодні на планеті на коронавірус захворіло майже 500 тисяч людей, 8 тисяч померли.
У ВООЗ заявили, що пандемію можна буде взяти під контроль до кінця наступного року. Першими ж з неї вийдуть країни, де поєднаються високий рівень вакцинації та природного імунітету.
Це зокрема Сполучені Штати, Велика Британія, Португалія та Індія.
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Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
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Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.