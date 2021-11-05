Женский волейбольный клуб "Прометей", являющийся действующим чемпионом Украины, в решающем матче квалификации Лиги чемпионов ЕКВ победил швейцарский "Витеос" и впервые в своей истории вышел в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. Об этом сообщает Федерация волейбола Украины.

После выездной победы 3:0 в ответном поединке финала квалификации команде Ивана Петкова достаточно было взять две партии. В итоге им удалось добиться желаемого - 3:1 (22:25, 25:16, 25) :20, 25:13).

СК "Прометей" впервые в своей истории сыграет в основном раунде самого престижного европейского турнира. Чемпион Украины попал в группу А к чемпионам России "Локомотиву" и Германии "Дрездену", а также вице-чемпиону Польши "Девелопрессу". Первый поединок еврокубка состоится уже в конце ноября.

Последний раз украинская команда играла в основном раунде Лиги чемпионов в далеком 1998 году. Тогда на турнир пробился черкасское "Коло".

Напомним, что в сентябре 2021 года мужская сборная Италии в седьмой раз выиграла чемпионат Европы по волейболу. В финале итальянцы обыграли команду Словении. Украина вылетела на стадии 1/8 финала, уступив сборной России.