Италия выиграла чемпионат Европы по волейболу [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Мужская сборная Италии по волейболу победила команду Словении в финальном матче чемпионата Европы.
Игра проходила в польском Катовице. Встреча завершилась со счетом 3-2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11) в пользу итальянцев.
Ранее в матче за третье место Польша обыграла Сербию (3-0). Сборная Украины вылетела на стадии 1/8 финала, уступив россиянам.
Итальянцы выиграли чемпионат Европы в седьмой раз (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005), больше титулов только у сборной СССР (12). Сборная Словении ни разу не побеждала на первенствах Старого Света, серебро стало для словенцев третьим, ранее они играли в финале в 2015 и 2019 годах.
Чемпионат Европы проходил в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Европейское первенство проводится каждые два года.
Напомним, что Украина с другими тремя странами будет принимать групповые этапы финального раунда мужского чемпионата Европы по волейболу - Евроволей-2023.
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