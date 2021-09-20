Мужская сборная Италии по волейболу победила команду Словении в финальном матче чемпионата Европы.

Игра проходила в польском Катовице. Встреча завершилась со счетом 3-2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11) в пользу итальянцев.

Ранее в матче за третье место Польша обыграла Сербию (3-0). Сборная Украины вылетела на стадии 1/8 финала, уступив россиянам.

Итальянцы выиграли чемпионат Европы в седьмой раз (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005), больше титулов только у сборной СССР (12). Сборная Словении ни разу не побеждала на первенствах Старого Света, серебро стало для словенцев третьим, ранее они играли в финале в 2015 и 2019 годах.

Чемпионат Европы проходил в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Европейское первенство проводится каждые два года.

Напомним, что Украина с другими тремя странами будет принимать групповые этапы финального раунда мужского чемпионата Европы по волейболу - Евроволей-2023.