Врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" рассказала, какие вакцины от коронавируса можно колоть беременным, и что ждет Украину от опасного штамма Дельта.

"По моему мнению, до пика коронавируса мы еще не добрались. Впереди еще много страшного. Убедительная просьба ко всем, ничего не откладывать и не думать, а пойти сделать прививку. Ведь они будут защищены (от коронавируса - ред.) через две недели после второй дозы вакцины. Вести себя очень осторожно, чтобы не заразиться в очереди на вакцинацию или по дороге. И стоит смоделировать ситуацию, если в вашей семье кто-то заболел тяжелым ковидом. Где доктор, которому вы доверяете, в каком месенджере вы будете с ним связываться. Есть ли у вас тонометр, термометр. Решить для себя очень важные вопросы. Я почему это все говорю, потому что многие все думали, пока не сложилась тяжелая ситуация", - говорит инфекционист.

Медик также говорит, что люди должны не переставать соблюдать дистанцию и лишний раз не подвергать себя опасности.

"Есть одна уязвимая группа людей - это беременные женщины. У меня в гостях был главный акушер-гинеколог Украины, он лечит беременных пациенток с ковидом, у него их очень много. Он советует вакцинироваться немедленно. Потому что вывести беременную женщину из этого состояния опасно, и есть риск для жизни, как для самой беременной, так и для ребенка. К сожалению, много беременных умерло от коронавируса, они были все невакцинированные", - говорит Булавинова.

Инфекционист также рассказала о третьей дозе против коронавируса.

"Многие хотят уже получить третью дозу вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Украины должен давать доступ к вакцинам всем, но должен убедиться, что и первую и вторую дозу получат как можно больше людей, до того, как он даст третью дозу. У нас разрешили детям от 12 лет делать прививки. И те родители, которые хотели сделать, уже могут это делать", - отметила она.

Катерина Булавинова отметила, что не нужно проверять никакие антитела перед вакцинацией.

"Сейчас, посмотрев реальную статистику, люди лежат в отделениях, в реанимации и на кислороде, но умирают невакцинированные. Крайне редко в реанимации попадается вакцинированный человек", - говорит медик.

По ее словам, сейчас в Украине от коронавируса погибают больше людей 60+ и 70+.

Также инфекционист дала совет, какими вакцинами лучше прививаться от коронавируса беременным и детям.

"Если речь идет о детях и беременных, то предпочтение отдается Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Но это не значит, что остальными нельзя. Выбирайте на любой вкус. Все вакцины достаточно эффективны против Дельты. Главное - защитите свою жизнь. Статистика официальная у нас по смертям ниже, и она очень страшная, а это очень много людей", - говорит инфекционист.