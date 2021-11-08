В Осло триває фестиваль світла. Свої роботи на ньому представила міжнародна команда митців. У видовищних інсталяціях вони зачепили найболючіші проблеми сьогодення - пандемію та клімат. Для створення образів використали новітні технології екологічної ілюмінації та лазерного проєктування. Мешканці норвезької столиці - в захваті. Кажуть, фестиваль світла - це саме те, що потрібно для північної країни хмарними осінніми вечорами.