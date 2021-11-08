В Осло триває фестиваль світла [ Редактировать ]
В Осло триває фестиваль світла. Свої роботи на ньому представила міжнародна команда митців. У видовищних інсталяціях вони зачепили найболючіші проблеми сьогодення - пандемію та клімат. Для створення образів використали новітні технології екологічної ілюмінації та лазерного проєктування. Мешканці норвезької столиці - в захваті. Кажуть, фестиваль світла - це саме те, що потрібно для північної країни хмарними осінніми вечорами.
по теме
Під керівництвом пастухів вівці та кози слухняно крокують столичними вулицями. Від парку Каса-Дель-Кампо до площі Нептуна.
Сотні песиків продемонстрували вбрання до Гелловіну - від персонажів фільмів жахів до Людини-павука і навіть Папи Римського.
Фестиваль перегону худоби повернувся на вулиці Мадрида вперше від початку пандемії.
У місті нині звичний для цієї пори року сезон "аква альта" - тобто високої води. Поки що підтоплення не критичні, тож міська влада не активувала плавучого бар'єра.
Створили цю ігрову зону переважно для дітей з особливими потребами. Хоча бавитися там - не зупиняють нікого…