Мешканці норвезької столиці влаштували фестиваль світла [ Редактировать ]
В Осло триває фестиваль світла. Свої роботи на ньому представила міжнародна команда митців. У видовищних інсталяціях вони зачепили найболючіші проблеми сьогодення - пандемію та клімат. Для створення образів використали новітні технології екологічної ілюмінації та лазерного проєктування. Мешканці норвезької столиці - в захваті. Кажуть фестиваль світла - це саме те, що потрібно для північної країни хмарними осінніми вечорами.
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Для створення образів використали новітні технології екологічної ілюмінації та лазерного проєктування.
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