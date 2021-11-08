Людмила Денісова наполягла на шпиталізації Саакашвілі [ Редактировать ]
Міхеїла Саакашвілі терміново гелікоптером вивезли з руставської в'язниці до тюремної лікарні в Тбілісі. Про це повідомили в пенітенціарній службі Грузії.
Усе кажуть, заради того, щоб стабілізувати стан здоров'я політика. Водночас кохана Саакашвілі - народний депутат Єлизавета Ясько, назвала цю лікарню цитую "найнебезпечнішим місцем".
Ушпиталити Саакашвілі до медзакладу вимагала від влади омбудсмен Людмила Денісова. А передувало переведенню Саакашвілі скандальне відео з в'язниці, на якому політик у медичному кабінеті їв щось ложкою з пластикових стаканів.
До відео в службі додали фото з баночками із дитячим харчуванням. Після цього Саакашвілі відмовився від спеціальних домішок.
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