Міхеїла Саакашвілі терміново гелікоптером вивезли з руставської в'язниці до тюремної лікарні в Тбілісі. Про це повідомили в пенітенціарній службі Грузії.

Усе кажуть, заради того, щоб стабілізувати стан здоров'я політика. Водночас кохана Саакашвілі - народний депутат Єлизавета Ясько, назвала цю лікарню цитую "найнебезпечнішим місцем".

Ушпиталити Саакашвілі до медзакладу вимагала від влади омбудсмен Людмила Денісова. А передувало переведенню Саакашвілі скандальне відео з в'язниці, на якому політик у медичному кабінеті їв щось ложкою з пластикових стаканів.

До відео в службі додали фото з баночками із дитячим харчуванням. Після цього Саакашвілі відмовився від спеціальних домішок.