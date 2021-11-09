Карантин в Украине: "желтую" зону сократили [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине сократили "желтую" зону карантина. В "красной" зоне - больше половины областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону.
В "красной" зоне:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривнеская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская.
В "оранжевой" зоне:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Закарпатская (с сегодняшнего дня).
"Желтая" зона
- Кировоградская,
- Тернопольская.
Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.
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