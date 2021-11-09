По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине сократили "желтую" зону карантина. В "красной" зоне - больше половины областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону.

В "красной" зоне:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривнеская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская.

В "оранжевой" зоне:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая,

Закарпатская (с сегодняшнего дня).

"Желтая" зона

Кировоградская,

Тернопольская.

Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.

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