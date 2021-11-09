Сьогодні о 10:30 українці мали змогу написати загальнодержавний радіодиктант національної єдності.

У події, приуроченій до Дня писемності та мови, могли взяли участь усі охочі. Для цього потрібно було увімкнути трансляцію на "Суспільному мовнику" або на його Ютуб-каналі, на регіональних філіях або на Фейсбук-сторінці "Суспільного".

Традиційно диктант транслювали на "Українському радіо" та "Радіо Культура". Автор тексту та читець цьогоріч - письменник Юрій Андрухович. Протягом доби готові роботи можна надіслати поштою або через електронну форму. Їх перевірить спеціальна комісія. Результати оголосять за два місяці. Учасники, в чиїх роботах немає помилок, отримають подарунки.