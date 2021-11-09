Українці написали загальнодержавний радіодиктант національної єдності [ Редактировать ]
Сьогодні о 10:30 українці мали змогу написати загальнодержавний радіодиктант національної єдності.
У події, приуроченій до Дня писемності та мови, могли взяли участь усі охочі. Для цього потрібно було увімкнути трансляцію на "Суспільному мовнику" або на його Ютуб-каналі, на регіональних філіях або на Фейсбук-сторінці "Суспільного".
Традиційно диктант транслювали на "Українському радіо" та "Радіо Культура". Автор тексту та читець цьогоріч - письменник Юрій Андрухович. Протягом доби готові роботи можна надіслати поштою або через електронну форму. Їх перевірить спеціальна комісія. Результати оголосять за два місяці. Учасники, в чиїх роботах немає помилок, отримають подарунки.
по теме
Социальная сеть Instagram готовится к запуску подписки на контент отдельных блогеров
Узяти участь можуть усі охочі. Для цього потрібно увімкнути трансляцію на Суспільному мовнику або на його Ютуб-каналі, на регіональних філіях або на Фейсбук-сторінці Суспільного.
Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы
В понедельник, 8 ноября, в социальной сети Twitter произошел масштабный сбой
Украинская телеведущая Лидия Таран попала в ДТП, находясь в машине такси