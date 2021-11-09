За тим, як SpaceX наближається до Землі, можна було спостерігати необзроєним оком.

Незвична місія. Вся Америка слідкувала як астронавти НАСА повернулись на Землю. Вони провели на орбіті майже 200 днів - і ця "космічна ротація" не обійшлась без сюрпризів. Яких саме? І що в останній момент зламалося на супер-сучасному кораблі Ілона Маска SpaceX? Дмитро Анопченко розскаже все детально.

За тим, як SpaceX наближається до Землі, можна було спостерігати необзроєним оком. У нічному небі Флориди капсула нагадувала велику комету, але її не сплутати - так багато повідомлень у новинах, так багато очікувань.

Це вам не "Шаттл", для якого треба готувати посадкову смугу, технології змінилися. Капсула тепер сідає на воду - ось так, розкривши великі парашути, приводняється у Мексиканській затоці. Тут вже чергують пошукові бригади - і вже за годину астронавтам одному за одним допомагають вибратися на поверхню. Бачите, як обережно їх дістають з капсули? Колишній астронавт Майк Тогніні, який і сам це переживав, пояснює - чому.

Майкл Тогніні, керівник Центру астронавтів Європейської космічної агенції (2005-2011):

Коли ти у кріслі, то просто прикутий до нього, вдавлений зі страшною силою - так, що викручує хребет. І цей найскладніший етап триває до п'яти хвилин, а швидкість капсули у цей момент 8 тисяч кілометрів на годину.

Приземлення - фінальний виклик, але і під час місії їх було багато. Варто згадати лише, коли цей екіпаж тільки стартував, центр управління польотом у паніці повідомив, що прямо по курсу -уламок "космічного сміття", можливе зіткнення, наказав терміново вдягти скафандри і закрити обличчя щитками скафандрів.

У липні, коли до МКС намагався пристикуватися російський корабель "Наука", виникла пожежа. І астронавтам НАСА довелося екстрено бігти до свого модулю - рятуватися.

За півроку (!) на орбіті всього було так багато, що тут, на Землі, екіпажу доведеться досить довго відновлюватися психологічно, вже не кажучи про фізичний стан, - ділиться їхній колега у відставці.

Майкл Тогніні, керівник Центру астронавтів Європейської космічної агенції (2005-2011):

Із початку треба кілька годин стояти. Потім - довго лежати, щоб тіло пристосувалося до земної гравітації. Відчуватиметься, що рука тонну важить, ноги - взагалі з місця не зсунути, такі важкі. І голова теж важка - тож тобі ще довго зле. Тому перші дні не рекомендують не тільки рухатися, а й навіть головою ворушити й очі зайвий раз повертати.

Але попри все це бажаючих записатися у наступні екіпажі - черга. І вже зараз НАСА обрала 18 астронавтів для майбутніх місій, відсіявши кілька тисяч претендентів.