Доллар "упал" практически до психологической отметки [ Редактировать ]
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На четверг, 11 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) опустил официальный курс до отметки 26,05 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 26,0575 гривен за 1 доллар -(0,0352). При этом курс доллара на 10 ноября составлял 26,0927 гривен за 1 доллар.
Таким образом, курс доллара продолжает держаться на минимумах более чем за полтора года. И близок к падению ниже психологической отметки в 26 гривен.
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