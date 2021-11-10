На четверг, 11 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) опустил официальный курс до отметки 26,05 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 26,0575 гривен за 1 доллар -(0,0352). При этом курс доллара на 10 ноября составлял 26,0927 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара продолжает держаться на минимумах более чем за полтора года. И близок к падению ниже психологической отметки в 26 гривен.

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